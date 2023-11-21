Жительница Ямала перевела фейковому сотруднику ФСБ более 5 миллионов рублей

Около 5,2 млн руб. отправила жительница Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) телефонному мошеннику, который представился сотрудником ФСБ РФ. Об этом рассказали в прокуратуре ЯНАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)

По данным ведомства, в начале месяца женщина получила SMS от якобы своего начальника с предупреждением, что скоро с ней свяжется сотрудник ФСБ. Позвонивший сообщил, что на нее оформлен кредит на закупку дронов для армии Украины. Чтобы избежать обвинения в госизмене, женщине предложили взять кредит и перевести средства на «безопасные счета». Кроме того, с 6 по 15 ноября с потерпевшей несколько раз связывались неизвестные и советовали ради кредита отдать под залог жилье. Получив несколько кредитов в различных банках, женщина перевела деньги на указанные мошенниками счета.

Ход и результаты предварительного следствия находятся на контроле прокуратуры.

В последнее время в Свердловской области участились случаи обмана граждан под видом ФСБ. В самой ФСБ напоминают, что силовики никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не просят назвать номер карты и цифры на обратной стороне. Более того, они никогда не задействуют граждан в расследовании уголовных дел по телефону.

Ирина Пичурина

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