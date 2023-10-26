В Свердловской области мошенники начали обманывать граждан под видом ФСБ

В Свердловской области участились случаи случаев обмана граждан под видом ФСБ. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, зачастую украденные у уральцев деньги идут через посредников на «финансирование бандеровцев».

Представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева отметила, что силовики никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не просят назвать номер карты и цифры на обратной стороне. Более того, они никогда не задействуют граждан в расследовании уголовных дел по телефону.

«Когда читаешь оперативные сводки полиции, не веришь своим глазам. Жертвами аферистов становятся доценты, профессоры и педагоги высших учебных заведений, пенсионеры, работники железнодорожного транспорта, заводов, предприятий и учреждений различных форм собственности. Столкнувшись с настойчивыми "гипнотизерами", безропотно выполняет все команды липовых сыщиков, следователей или дознавателей ФСБ, других силовых ведомств», — отметил полковник Горелых.

Силовики рекомендуют свердловчанам игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре, а также не сообщать персональные данные.

За последнее время на Урале участились случаи мошенничества. Так, мошенники начали пытаться обманывать медиков, используя поддельные аккаунты главных врачей и сотрудников Минздрава. Кроме того, мошенники начали предлагать «срочный обмен» старых банкнот номиналом 5 тыс. руб. на новые, иначе старые «сгорят».

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