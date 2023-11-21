Завершено расследование жестокого убийства 16-летней девушки в Красноярском крае

В Красноярском крае завершено следствие по делу о жестоком убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.

«Поручение прокурора края о расследовании дела в кратчайшие сроки исполнено», — сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, обвиняемым по делу проходит ранее судимый за тяжкие преступления 35-летний Иван Папенко, которому инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 162 УК РФ (разбой), ему грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование установило, что 14 июля Иван Папенко освободился из колонии и несколько дней выпивал. В поисках денег он вышел на старый виадук, где в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину. Там мужчина

заметил девушку, которая шла к подруге. Обвиняемый, говорится в деле, напал на школьницу, забрал у нее бижутерию, телефон и, угрожая убийством, завел в лесополосу. После сексуального насилия нападавший, считает следствие, убил жертву.

Тело девочки 24 июля обнаружили волонтеры. Установить подозреваемого помогла молекулярно-генетическая экспертиза. Она показала совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных геномной информации, с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия. Подозреваемого задержали в квартире его знакомой.

«Не факт, что еще раз не совершу», — сказал Иван Папенко на заседании суда по избранию меры пресечения.

«По представлению прокуратуры края в ГУФСИН в связи с нарушениями при содержании Папенко в колонии и отсутствии контроля за его поведением после освобождения, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев