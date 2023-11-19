Смольный приобретет в собственность города новую школу в ЖК «Северная долина»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность нежилого здания по адресу: улица Федора Абрамова, д. 19, корп. 2, стр. 1 в поселке Парголово.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, речь идет о здании новой школы № 142, которую построила компания ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Общеобразовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся. Здание расположено внутри жилой застройки на участке 20-1 района «Северная долина».

В настоящий момент на территории ЖК введено в эксплуатацию около 2 млн кв. метров жилья. Расчетная численность населения — более 70 тыс. человек. В этой локации сейчас функционируют четыре школы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую школу с двумя бассейнами также начали строить на Советском проспекте в Усть-Славянке в Невском районе Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте