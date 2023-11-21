Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники лоукостера «Победа»

Росавиация приостановила действие сертификата разработчика авиационной техники, выданный авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»; MOEX: AFLT), следует из перечня документов на сайте ведомства.

Сертификат разработчика авиатехники был выдан «Победе» 28 декабря 2022 года. Документ подтверждал, что организация способна разрабатывать безопасную типовую конструкцию, поскольку ее структура и персонал удовлетворяют предъявляемым требованиям. Аналогичные сертификаты были выданы еще четырем российским компаниям на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.

Авиакомпания «Победа» была создана 16 сентября 2014 года вместо прекратившего полеты из-за санкций Евросоюза «Добролета». Является дочерней компанией «Аэрофлота», рассчитанной на низкобюджетные перевозки (лоукостер). Базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево.

Подробнее о том, почему гражданская и частная авиация в России запаздывают с адаптацией к санкциям, — в материале «Ъ» «Связанные одной цепью».

Милена Костерева