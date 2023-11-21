При пожаре в Шушарах эвакуировано 10 человек, пострадали двое

Крупный пожар произошел в ночь на 21 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: поселок Шушары, Валдайская улица, д.1 поступила на пульт дежурного в 23:35, сообщили в городском управлении МЧС.

На третьем этаже жилого дома, в квартире-студии происходило горение обстановки по всей площади 40 кв. м, также в расположенной выше квартире выгорел балкон и оконная рама на площади 5 кв. метров.

Из опасной зоны были эвакуированы десять человек.

Пожар удалось потушить в 00:50 силами 24 спасателей и шести единиц техники. На месте ЧП пострадали два человека, которых госпитализировали в медицинское учреждение.

Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

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