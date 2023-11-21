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В Смольном пообещали построить три новых улицы в поселке Лисий Нос

Власти Санкт-Петербурга утвердили проекты планировки и межевания территории для постройки нескольких новых улиц в Курортном и Московском районах города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, в поселке Лисий Нос Курортного района, в частности, предполагается проложить сразу три новых улицы с наземными и подземными пешеходными переходами. Новые дороги будут построены в рамках договора о комплексном развитии территории. По окончании строительства инвестор безвозмездно передаст их в собственность города.

В свою очередь, в Московском районе Петербурга на пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы будет построена транспортная развязка, которая позволит соединить с существующей дорожной сетью города крупный ЖК «Московский». Строительство объекта пройдет в два этапа. Работы запланированы на период 2026-2029 годов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что улицу Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга намерены продлить от улицы Химиков до завода «Электропульт».

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