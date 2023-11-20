В Петербурге продлят улицу Коммуны до проспекта Маршала Блюхера

Улицу Коммуны в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продлят от улицы Химиков до завода «Электропульт», сообщили в ГАТИ Петербурга.

В Государственной административно-технической инспекции сообщили, что работы продлятся с 17 ноября 2023 года по 12 октября 2025 года. Движение по улице Коммуны на участке от улицы Химиков до завода «Электропульт» в этот период будет ограничено.

В администрации Красногвардейского района сообщили, что после этого начнут прокладывать следующий участок улицы Коммуны — от проспекта Блюхера до железной дороги на Всеволожск.

«Так будет расширена западная проезжая часть, а восточная отдана под парковку. Дорога станет четырехполосной с боковыми проездами. Основной поток транспорта будет выходить на юге не на плотину, а на улицу Химиков»,— рассказали в администрации.

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