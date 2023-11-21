Бывшему новосибирскому прокурору назначили 4 года колонии по делу о взятке

Сегодня суд вынес приговор бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска, экс-начальнику антикоррупционного отдела прокуратуры области Олегу Бушмакину. По ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) ему назначили четыре года колонии общего режима и штраф в размере 450 тыс. руб., рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда, добавив, что обвиняемого лишили классного чина «старший советник юстиции». После оглашения приговор Олега Бушмакина, который находился под домашним арестом, взяли под стражу.

Экс-прокурора задержали в начале декабря 2021 года. Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Управление Следственного комитета России по Сибирскому федеральному округу предъявило Олегу Бушмакину обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В материалах дела указывается, что прокурор якобы получил через посредника взятку в размере 150 тыс. руб. от предпринимателя за предоставление копий документов проверки, которая в отношении него же и проводилась. Кроме того, считает следствия, в 2018 году прокурор дал указание начальнику поднадзорного ему райотдела полиции поставить на миграционный учет гражданина Украины, минуя установленные законом процедуры. На следствии и судебном процессе Олег Бушмакин вину не признал.

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Илья Николаев