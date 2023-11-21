Семь претендентов будут бороться за пост главы Томского района

В конкурсе на пост главы Томского района Томской области примут участие семь кандидатов. Конкурс состоится 22 ноября.

Список претендентов опубликовал в своем Telegram-канале депутат районной думы от ЛДПР Денис Гесполь. По его данным, в перечень вошли Александр Вульф, Егор Пшеленский, Екатерина Радионова, Ольга Таткина, Вячеслав Черноус, Павел Юденко и Олег Ярославцев.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее кандидатуру бывшего вице-мэра Томска Вячеслава Черноуса поддержал губернатор Владимир Мазур. Директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф известен тем, что в сентябре этого года участвовал в конкурсе на пост мэра Томска. Екатерина Радионова является депутатом областной законодательной думы от партии «Новые люди». Егор Пшеленский возглавляет Заречное сельское поселение в Томском районе.

Томским районом с 2018 года руководит Александр Терещенко. В августе этого года Ленинский районный суд Томска приговорил его к четырем годам колонии по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В конце сентября 2023 года районная дума назначила на 22 ноября новый конкурс по отбору кандидатур на этот пост.

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Валерий Лавский