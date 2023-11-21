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Коммерсантъ FM
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Курсы доллара и евро к рублю обновили минимум с 30 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) опускался ниже 88 руб., курс евро — ниже 96 руб. Таких отметок американская и европейская валюты достигли впервые с 30 июня, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 7:50 доллар замедлил снижение и находился на уровне до 88,06 руб. (-0,38%). Евро снижался на 0,20%, до 96,51 руб. Юань поднялся на 0,06%, до 12,32 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале недели биржевой курс доллара обновил пятимесячный минимум, опустившись ниже 89 руб. Обновлению минимума по курсу доллара способствовали подготовка экспортеров к налоговому периоду и усилившиеся риски штрафов в случае отказа от продажи валютной выручки. По оценке аналитиков, к концу месяца курс доллара может опуститься до 83–85 руб./$.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курс доллара оштрафовали».

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