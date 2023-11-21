Впервые в Новосибирской области Гражданин Казахстана получил паспорт РФ, став участником СВО

Гражданин Казахстана, проживающий в Бердске, после подписания контракт на участие в СВО получил паспорт гражданина России, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

«В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина иностранные граждане имеют возможность получить гражданство России в упрощенном порядке при заключении договора о проведении военной службы», - говорится в сообщении.

В администрации Бердска «Ъ-Сибирь» уточнили, что в Новосибирской области это первый случай получения паспорта РФ иностранным гражданином по таким основаниям. В настоящее время на рассмотрении находятся еще два аналогичных заявления на получение гражданства от иностранцев, заявили в городской администрации.

Как сообщал „Ъ“ в середине мая 2023 года президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим контракты на прохождение военной службы в вооруженных силах, получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для получения гражданства иностранцу, участвующему в спецоперации, достаточно заключить контракт на год. Ранее, чтобы получить гражданство РФ, иностранцам было необходимо заключить контракт о прохождении военной службы минимум на пять лет.

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Александр Киселев