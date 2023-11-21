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Петербургский хоккейный клуб СКА победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал победу над московскими одноклубниками — ЦСКА. Встреча, состоявшаяся на Ледовой арене в Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Заброшенными шайбами в составе петербургских армейцев отметились Василий Глотов и Андрей Чивилев. У москвичей за полторы минуты до финальной сирены в большинстве отличился Максим Мамин.

СКА обыграл ЦСКА во второй раз за сезон. Для петербургской команды эта победа стала уже шестой подряд. Сейчас с 38 очками она занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Подробнее о новой победной серии армейцев Петербурга — в материале «Ъ-СПб» «Система СКА дала результат».

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