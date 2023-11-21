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Коммерсантъ FM
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HNN: военный самолет США рухнул при посадке на Гавайях

Самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США Boeing P8 Poseidon не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул в воду у побережья Гавайских островов, передает местный портал Hawaii News Now.

Отмечается, что на борту самолета находились девять человек, все они получили травмы различной степени тяжести, но выжили и самостоятельно добрались до берега, сейчас они проходят медобследование.

«Самолет приземлился и пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, после чего частично оказался в воде. Причины произошедшего выясняются, ведется расследование»,— сообщил изданию USNI News лейтенант, представитель базы морской пехоты США на Гавайях Хейли Хармс. По его словам, самолет упал в 13:59 по местному гавайскому времени и оказался в воде недалеко от берега.

Александр Кислов

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