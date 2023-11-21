В Иркутской области сохраняется прогноз по опасным метеоявлениям
На ближайшие сутки в Иркутской области сохраняется прогноз «по опасным метеоявлениям сохраняется», сообщил губернатор области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Координация сил и средств занимается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
«По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября по области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели», - уточнили в МЧС. Также в МЧС рекомендовали заранее ознакомиться с прогнозом погоды, планируя туристический маршрут, и зарегистрировать свою группу в Главном управлении МЧС.
По данным «Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября в области будет переменная облачность, небольшой снег. Температура будет находиться в районе -5,-10, при облачной погоде -13,-18.
Сегодня стало известно, что в Иркутской области после разрушительного урагана электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.