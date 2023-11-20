Более 30 населенных пунктов в Иркутской области остаются без электричества

В Иркутской области после урагана, который обрушился на регионы Сибири 19 ноября, без электричества остаются 30 населенных пунктов, в которых проживает 15 тыс. человек, сообщил глава региона Игорь Кобзев. Также без электричества – 41 социально-значимый объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Частично электроснабжение было отключено в ручном режиме, чтобы избежать аварийных ситуаций»,– пояснил губернатор. В восстановительных работах задействованы 42 бригады энергоснабжающих организаций, общей численностью 92 человека и 35 единиц техники.

Прогноз по опасным метеоявлениям сохраняется и на 20 ноября – фронт смещается в северную часть области. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по области 20 и 21 ноября ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В других регионах Сибири также устраняют последствия урагана.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова