Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прическа второго дня

Пучки как у балерины — спасение для занятых

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как быстро сделать себе укладку при минимуме средств: балетный опыт можно взять за образец.

Сразу после эпохи Барби наступило время «балеткора» — розовые оттенки по-прежнему с нами, но на первый план выходит не ядовитый «электрик», а пудровый, приглушенный; удобные балетки остаются популярными вот уже который сезон, а теперь пришла пора и балетных причесок. Похоже, тема «Щелкунчика» актуальна сегодня во всех сферах нашей жизни.

Предыдущая фотография
Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: @jesushair

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: PhotoXpress

Хантер Шефер

Хантер Шефер

Фото: @lacyredway

Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон

Фото: Amy Sussman / WireImage

Наташа Пунавалла

Наташа Пунавалла

Фото: @harryjoshhair

Джоди Комер

Джоди Комер

Фото: Kevork Djansezian / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

Ана де Армас

Ана де Армас

Фото: @jennychohair

Фото: @allenthomaswood

Следующая фотография
1 / 8

Кэти Перри

Фото: @jesushair

Алина Загитова

Фото: PhotoXpress

Хантер Шефер

Фото: @lacyredway

Кэтрин Уотерстон

Фото: Amy Sussman / WireImage

Наташа Пунавалла

Фото: @harryjoshhair

Джоди Комер

Фото: Kevork Djansezian / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

Ана де Армас

Фото: @jennychohair

Фото: @allenthomaswood

Кому подойдет пучок, схожий с тем, какие носят балерины на выступлении? Считается, что это классическая женская прическа, потому что она идет практически всем, и ее довольно легко сделать самостоятельно. Оксана Даян, стилист по волосам салонов красоты «МильФей» считает, что пучок (или узел) хорош для волос «второго дня», поскольку предполагает отсутствие объёма у корней и общей «рассыпчатости» волос. Специалист советует фиксировать его сухим или жидким лаком, спрей-воском, кремом или гелем — словом, средством с любой закрепляющей волосы текстурой. Высота пучка может разниться — балетная классика подразумевает его высокое расположение, но в повседневной жизни его крепят все же ниже, почти у воротника; это зависит от структуры и типа волос и ситуации, где эту укладку предполагается носить.

Предыдущая фотография
Korres, шампунь для сухих и поврежденных волос Almond &amp; Linseed с экстрактом миндаля и семенами льна

Korres, шампунь для сухих и поврежденных волос Almond & Linseed с экстрактом миндаля и семенами льна

Sachajuan, крем для стайлинга волос: разглаживает, придаёт волосам шелковистость и блеск. (в Foam)

Sachajuan, крем для стайлинга волос: разглаживает, придаёт волосам шелковистость и блеск. (в Foam)

Mixit, шампунь для усиления блеска волос и придания жизненной силы Shine &amp; Strength

Mixit, шампунь для усиления блеска волос и придания жизненной силы Shine & Strength

L’Oreal Professionnel, гель для укладки волос экстра-сильной фиксации

L’Oreal Professionnel, гель для укладки волос экстра-сильной фиксации

MBR BioChange, шампунь для волос «Максимальное увлажнение»

MBR BioChange, шампунь для волос «Максимальное увлажнение»

Fiona Franchimon, лимитированный набор заколок №1 Hairpin (в Foam)

Fiona Franchimon, лимитированный набор заколок №1 Hairpin (в Foam)

Balmain Paris, легкий, универсальный гель для укладки волос с длительной средней фиксацией Homme Medium Hold. В составе средства - органический эликсир арганы и протеины шелка

Balmain Paris, легкий, универсальный гель для укладки волос с длительной средней фиксацией Homme Medium Hold. В составе средства - органический эликсир арганы и протеины шелка

Следующая фотография
1 / 7

Korres, шампунь для сухих и поврежденных волос Almond & Linseed с экстрактом миндаля и семенами льна

Sachajuan, крем для стайлинга волос: разглаживает, придаёт волосам шелковистость и блеск. (в Foam)

Mixit, шампунь для усиления блеска волос и придания жизненной силы Shine & Strength

L’Oreal Professionnel, гель для укладки волос экстра-сильной фиксации

MBR BioChange, шампунь для волос «Максимальное увлажнение»

Fiona Franchimon, лимитированный набор заколок №1 Hairpin (в Foam)

Balmain Paris, легкий, универсальный гель для укладки волос с длительной средней фиксацией Homme Medium Hold. В составе средства - органический эликсир арганы и протеины шелка

Ирина Кириенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...