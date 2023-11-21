Прическа второго дня

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как быстро сделать себе укладку при минимуме средств: балетный опыт можно взять за образец.



Сразу после эпохи Барби наступило время «балеткора» — розовые оттенки по-прежнему с нами, но на первый план выходит не ядовитый «электрик», а пудровый, приглушенный; удобные балетки остаются популярными вот уже который сезон, а теперь пришла пора и балетных причесок. Похоже, тема «Щелкунчика» актуальна сегодня во всех сферах нашей жизни.

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Кому подойдет пучок, схожий с тем, какие носят балерины на выступлении? Считается, что это классическая женская прическа, потому что она идет практически всем, и ее довольно легко сделать самостоятельно. Оксана Даян, стилист по волосам салонов красоты «МильФей» считает, что пучок (или узел) хорош для волос «второго дня», поскольку предполагает отсутствие объёма у корней и общей «рассыпчатости» волос. Специалист советует фиксировать его сухим или жидким лаком, спрей-воском, кремом или гелем — словом, средством с любой закрепляющей волосы текстурой. Высота пучка может разниться — балетная классика подразумевает его высокое расположение, но в повседневной жизни его крепят все же ниже, почти у воротника; это зависит от структуры и типа волос и ситуации, где эту укладку предполагается носить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Korres, шампунь для сухих и поврежденных волос Almond & Linseed с экстрактом миндаля и семенами льна Sachajuan, крем для стайлинга волос: разглаживает, придаёт волосам шелковистость и блеск. (в Foam) Mixit, шампунь для усиления блеска волос и придания жизненной силы Shine & Strength L’Oreal Professionnel, гель для укладки волос экстра-сильной фиксации MBR BioChange, шампунь для волос «Максимальное увлажнение» Fiona Franchimon, лимитированный набор заколок №1 Hairpin (в Foam) Balmain Paris, легкий, универсальный гель для укладки волос с длительной средней фиксацией Homme Medium Hold. В составе средства - органический эликсир арганы и протеины шелка Следующая фотография 1 / 7 Korres, шампунь для сухих и поврежденных волос Almond & Linseed с экстрактом миндаля и семенами льна Sachajuan, крем для стайлинга волос: разглаживает, придаёт волосам шелковистость и блеск. (в Foam) Mixit, шампунь для усиления блеска волос и придания жизненной силы Shine & Strength L’Oreal Professionnel, гель для укладки волос экстра-сильной фиксации MBR BioChange, шампунь для волос «Максимальное увлажнение» Fiona Franchimon, лимитированный набор заколок №1 Hairpin (в Foam) Balmain Paris, легкий, универсальный гель для укладки волос с длительной средней фиксацией Homme Medium Hold. В составе средства - органический эликсир арганы и протеины шелка

Ирина Кириенко