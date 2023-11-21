Politico: около 600 тыс. украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО

С начала российской военной операции на Украине порядка 600 тыс. жителей страны переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны (ПВО), передает издание Politico.

В материале указано, что союзники Украины постоянно отправляют некоторые из своих лучших систем ПВО для защиты крупных городов страны, особенно Киева. Однако из-за этого провинциальные регионы и небольшие города оказываются куда меньше защищены от российских ударов, чем мегаполисы и украинская столица.

Согласно официальным данным Международной организации по миграции ООН, в Киеве и прилегающих городах Киевской области сейчас проживают почти 600 тыс. перемещенных лиц из других регионов Украины. В других крупных городах также наблюдается приток внутренних беженцев: около полумиллиона сейчас укрываются в Днепропетровской и Харьковской областях. Один из украинских риелторов рассказал журналистам Politico, что жители других украинских областей начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что «город защищен, и там летает меньше ракет, чем на их родине».

В августе нынешнего года британское издание The Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщило, что Киев от ударов российских ракет защищает самая мощная противовоздушная оборона в мире. По его словам, речь идет о таких комплексах, как Patriot, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T), С-300 и Crotale.

При этом украинские власти заявляют о нехватку боеприпасов для западных систем ПВО, защищающих Киев. Согласно заявлениям украинских чиновников, «невозможно планировать военные действия при ежегодном производстве 150-160 ракет Patriot, поскольку они используются за месяц».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов