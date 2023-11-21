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Проект благоустройства «Дивный угол» в Угличе получил отрицательное заключение

Проектная документация благоустройства «Дивный угол: возвращение Каменного ручья в общественную жизнь Углича» получила отрицательное заключение. Соответствующая информация размещена в «Едином государственном реестре заключений».

Место проведения работ

Место проведения работ

Фото: Администрация Угличского МР

Место проведения работ

Фото: Администрация Угличского МР

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект «Дивный угол: возвращение Каменного ручья в общественную жизнь Углича» победил в конкурсе Минстроя. Стоимость работ составит 99,3 млн руб. Планируется выполнить благоустройство вдоль улицы Ольги Берггольц: заменить покрытие проезда, обустроить велодорожку, сделать пешеходные зоны, укрепить георешеткой русло Каменного ручья. «Дивный угол» оборудуют сервисным и торговым павильоном шестиугольной формы, поставят малые архитектурные формы. Согласно проекту контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 10 декабря 2023 года.

Однако 16 ноября проектная документация, которую подготовило ООО «Проектный институт территориального развития» из Краснодара, получила отрицательное заключение экспертизы.

Алла Чижова

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