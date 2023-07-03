В Угличе обустроят «Дивный угол»

В Угличе Ярославской области определен подрядчик, который будет реализовывать проект благоустройства «Дивный угол: возвращение Каменного ручья в общественную жизнь». Работы будет выполнять ООО «Миг», зарегистрированное в Подольске Московской области. Результаты запроса цен представлены в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место проведения работ

Фото: Администрация Угличского МР Место проведения работ

Фото: Администрация Угличского МР

Проект «Дивный угол: возвращение Каменного ручья в общественную жизнь Углича» победил в конкурсе Минстроя. Стоимость работ составит 99,3 млн руб. Планируется выполнить благоустройство вдоль улицы Ольги Бергольц: заменить покрытие проезда, обустроить велодорожку, сделать пешеходные зоны, укрепить георешеткой русло Каменного ручья. «Дивный угол» оборудуют сервисным и торговым павильоном шестиугольной формы, поставят малые архитектурные формы.

Согласно проекту контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 10 декабря 2023 года. Только на подготовительные работы уйдет месяц, а всего на реализацию проекта планируется потратить 7 месяцев. Предполагается и финальное озеленение территории, которое, видимо, будет выполняться в декабре.

Андрей Иванов