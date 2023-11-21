Ярославского ученого-гидролога перевели в «Матросскую Тишину»

Ярославского ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности, перевели в московское СИЗО №1 «Матросская тишина». Об этом сообщила супруга ученого в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, ученый совершил три убийства в 2002 году, его опознал соучастник преступления. Мотив обвинение определяет как «личные бытовые неприязненные отношения» с убитыми.

Александр Цветков является сотрудником Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН). Его коллеги и сторона защиты утверждают, что в момент совершения убийств он находился в командировках вдали от места преступления. Господин Цветков находится под арестом более 250 дней. По его делу депутат Госдумы Валентина Терешкова обратилась в Генпрокуратуру.

Супруга арестованного сообщила, что Александра Цветкова переводят в СИЗО №1 «Матросская тишина». Она также рассказала, что была на приеме в администрации президента. «Там меня внимательно выслушала сотрудница администрации. Приняла все бумаги, которые я привезла с собой. Пообещали разобраться»,— написала жена Цветкова.

Алла Чижова