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В Ярославском районе в пожаре погиб ребенок

В селе Спас-Виталий Ярославского района в многоквартирном доме произошел пожар. Как сообщает региональный СК, погиб малолетний ребенок.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В областной прокуратуре рассказали, что пожар случился днем 20 ноября. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире, в которой проживала семья с двумя детьми. На место случившегося выехал заместитель прокурора Ярославского района Ярослав Вуйчич.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, а также полноте действий органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Ярославский СК также проводит проверку. «В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, которые проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Алла Чижова

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