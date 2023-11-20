В Ярославском районе в пожаре погиб ребенок

В селе Спас-Виталий Ярославского района в многоквартирном доме произошел пожар. Как сообщает региональный СК, погиб малолетний ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В областной прокуратуре рассказали, что пожар случился днем 20 ноября. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире, в которой проживала семья с двумя детьми. На место случившегося выехал заместитель прокурора Ярославского района Ярослав Вуйчич.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, а также полноте действий органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Ярославский СК также проводит проверку. «В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, которые проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Алла Чижова