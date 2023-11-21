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В Орловской области обезврежен украинский беспилотник, пострадавших нет

Вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района Орловской области был «обезврежен» украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— рассказал господин Клычков в своем Telegram-канале.

В последний раз беспилотник над Орловской областью сбивали неделю назад.

Олег Мухин

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