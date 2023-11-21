В Орловской области обезврежен украинский беспилотник, пострадавших нет
Вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района Орловской области был «обезврежен» украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— рассказал господин Клычков в своем Telegram-канале.
В последний раз беспилотник над Орловской областью сбивали неделю назад.