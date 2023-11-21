Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11245 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660. 9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3100. 11 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 2825. 12 (12). Алекс де Минор (Австралия) — 2740. 13 (13). Томми Пол (США) — 2665. 14 (14). Григор Димитров (Болгария) — 2570. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520. 16 (16). Фрэнсис Тиафо — 2310. 17 (17). Бен Шелтон (оба — США) — 2145. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1940. 19 (19). Николас Харри (Чили) — 1810. 20 (23). Юго Эмбер (Франция) — 1765… 35 (35). Аслан Карацев — 1193... 39 (39). Роман Сафиуллин — 1122… 49 (49). Александр Шевченко — 947… 67 (68). Павел Котов (все — Россия) — 791.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9295 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4195. 7 (7). Маркета Вондроушова — 4075. 8 (8). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3651. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620. 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880. 11 (11). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2855. 12 (12). Мэдисон Кис (США) — 2816. 13 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2720. 14 (14). Петра Квитова (Чехия) — 2660. 15 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2660. 16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650. 17 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2571. 18 (18). Дарья Касаткина — 2550. 19 (19). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2520. 20 (20). Каролин Гарсия (Франция) — 2095. 21 (21). Екатерина Александрова — 2035... 28 (28). Анастасия Потапова — 1588... 51 (53). Анна Блинкова — 1110… 57 (46). Мирра Андреева — 1069. 58 (58). Анастасия Павлюченкова — 1044… 65 (62). Диана Шнайдер — 955… 74 (75). Элина Аванесян — 915... 77 (77). Анна Калинская — 885... 97 (94). Камилла Рахимова (все — Россия) — 758.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.