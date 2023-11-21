Что говорят о валютной отчетности эксперты

Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев полагает, что требование от российских компаний более детальных данных — закономерный шаг в регулировании ВЭД в современных условиях. «Поскольку российский бизнес научился решать вопросы, связанные с взаимодействием с зарубежными партнерами и возвращением валютной выручки, вновь встал вопрос о регулировании этой сферы деятельности. Мера сокращает возможности использования нерыночных сделок, что положительно сказывается на налогообложении. Крупную долю в российском экспорте на данный момент составляют энергоресурсы, цветные и черные металлы, удобрения, драгоценные металлы — это крупный бизнес. Можно сказать, что принятые изменения заставят пересмотреть свой подход к ведению ВЭД крупных игроков рынка, однако МСП не почувствуют кардинальных изменений,— полагает эксперт.— Однако экспортеры и так работают в непростых условиях — важно гармонизировать законодательство, внимательно смотреть на те последствия, которые возникают у компаний ввиду сложностей и логистики, и международных переводов, и поиска новых рынков, чтобы не снижать объемы экспорта».

Директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева связывает такое решение с тем, что дополнение отчетов для юрлиц и ИП «видимо, требуется для усовершенствования инструмента контроля по поставленным на учет в российских банках по внешнеторговым контрактам и выдаваемым нерезидентам займам — дело в том, что смягчение требований о репатриации, введенное указом президента №529 от 8 августа 2022 года, не означает, что резидент может в принципе не получать денежные средства или иным образом прекращать обязательства (например, зачетом), поэтому информация о данных операциях должна будет фигурировать в отчете».

В части проверки достоверности представляемых данных директор практики по оказанию услуг в области банковского и финансового права «Технологии доверия» Ксения Грицепанова отмечает, что автоматически обмен налоговой информацией по-прежнему работает со значительным числом государств, кроме того, у налоговых органов есть и иные возможности для проверки информации. Так, добавляет Анастасия Матвеева, юрлица и ИП при подаче отчетности должны представлять подтверждающие документы — выписки и иные документы. Партнер Kept Донат Подниек также напоминает, что в случае восстановления обмена со странами, с которыми обмен заморожен, налоговые органы смогут проверить предыдущие периоды. При этом, подчеркивает он, осуществление операций с нарушениями может грозить существенными штрафами (до 40% или до 100% от суммы операции) или даже уголовным наказанием в зависимости от обстоятельств.

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина