СМИ: экс-бойцов ЧВК «Вагнер» подозревают в похищении предпринимателя в Дагестане

Издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщило, что двое бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» подозреваются в похищении местного предпринимателя с целью получения выкупа в размере 31,5 млн руб. Один из них задержан, поиски второго продолжаются, уточнило издание.

В начале ноября, согласно информации источника, был похищен Абдулбасир Байтимиров — коммерческий директор строительной компании «Голд проект», зарегистрированной в Хасавюрте. Как утверждается, бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» удерживали предпринимателя около суток, пока его «представители» не передали выкуп.

Один из похитителей, по данным издания,— бывший сотрудник отдела полиции по Кизилюртовскому району Дагестана, он задержан. В 2016 году троих полицейских из Кизилюрта приговорили к 13, 15 и 11 годам лишения свободы за бандитизм. Telegram-канал Mash пишет, что к похищению предпринимателя причастен один из них — 36-летний Магомед Пираев.

Второй подозреваемый, как пишет «Молодежь Дагестана», в прошлом отсидел срок за убийство и торговлю оружием. По данным Mash, речь идет о 40-летнем «Башире А.». В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и похищении (ст. 126 УК РФ). Mash пишет, что оба фигуранта дела задержаны.

Как сообщал адвокат Магомеда Пираева изданию «Кавказский узел» (внесено в реестр иностранных агентов), бывший полицейский был амнистирован перед отправкой в зону спецоперации, где пробыл полгода. 18 апреля 2023 года он приехал в Махачкалу.

Лусине Баласян