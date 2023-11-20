Умерла писательница и правозащитница Нина Картели

На 90 году жизни умерла писательница, публицист и правозащитница Нина Катерли. Незадолго до этого в ее квартире в Петербурге проводили обыск по делу об оправдании терроризма, в котором обвиняют ее внучку — режиссера Евгению Беркович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Нины Катерли Фото: Соцсети Нины Катерли

О смерти в социальных сетях сообщила дочь писательницы, Нина Эфрос.

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде в семье журналистов. Позже она работала химиком-технологом в НИИ, была членом ПЕН-клуба Санкт-Петербурга (ассоциация поэтов, прозаиков и эссеистов) и правозащитного центра исследований политических репрессий в СССР «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом и ликвидирован по решению Мосгорсуда). В течение жизни Нина Катерли написала 15 книг, которые были напечатаны в том числе за рубежом.

В мае 2023 года в квартире в Петроградском районе, где жила писательница, провели обыски. Дочь Катерли, правозащитница Елена Эфрос связала это с возбуждением уголовного дела в отношении своей дочери — Евгении Беркович. Ее обвиняют в оправдании терроризма (наказание — до семи лет лишение свободы) после показа спектакля «Финист Ясный Сокол», где рассказывается о российских женщинах, которых завербовали радикальные исламисты для поездки в Сирию. Госпожа Беркович вину не

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признает.