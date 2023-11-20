Глава Севастополя Развожаев предупредил жителей об учениях флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО) проводятся в районе Северного мола, из-за чего громкие звуки слышны в центральной части Севастополя. Губернатор Развожаев отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Ранее аналогичные учения проводили в Севастополе в конце октября. Тогда тренировки также проходили в районе Северного мола.

Анастасия Донскова

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