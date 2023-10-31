Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировками ЧФ

Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые слышали жители города, тренировками Черноморского флота. Об этом губернатор написал в Telegram.

Учения расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО) прошли в районе Северного мола. Обстановка в городе остается спокойной, отметил господин Развожаев.

Ранее в Севастополе при падении обломков ракет Storm Shadow, выпущенных по Севастополю, пострадал 57-летний мужчина. Жителю города был причинен вред здоровью средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Анастасия Донскова

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