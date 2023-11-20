Смольный намерен еще раз увеличить прожиточный минимум на 2024 год

Правительство Санкт-Петербурга планирует еще больше увеличить прожиточный минимум жителей в 2024 году, это следует из проекта, размещенного на странице антикоррупционной экспертизы Смольного.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря величина прожиточного минимума на душу населения составит 16 535 рублей, для трудоспособного населения — 18 023 рубля, для пенсионеров — 14 220 рублей, для детей — 16 039 рублей.

Если сравнивать с постановлением городского правительства от 15 сентября 2023 года, то прожиточный минимум повышается примерно на 200-300 рублей. Для работающего населения он был определен в объеме 16 452 рубля.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что принятые в сентябре объемы прожиточного уровня по категориям населения превысят предыдущие показатели на 8,1%.

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