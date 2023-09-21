В Петербурге утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Прожиточный минимум на душу населения в Санкт-Петербурге в 2024 году составит 16 332 рубля. Соответствующее постановление городского правительства 21 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

Также утверждена величина прожиточного минимума для трудоспособных петербуржцев —17 791 руб., пенсионеров — 14 037 руб., для детей — 15 832 руб..

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в 2024 году прожиточный минимум вырастет на 8,1% по сравнению с 2023 годом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в депутаты ЗакСа Петербурга предлагают продлить выплаты детских пособий до 18 лет.

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