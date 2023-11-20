Инвестиции организаций в Петербурге за 9 месяцев составили 20,8 млрд рублей

С января по сентябрь 2023 года объем инвестиций организаций в Санкт-Петербурге превысил 20,8 млрд рублей, следует из инфографики Петростата.

Большая часть этих средств, 30%, пришлась на обрабатывающие производства. За ними идут оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов (27,7%), финансовая и страховая деятельность (13,7%). Транспортировка и хранение заняли долю в 7,8%. Оставшиеся 20,8% пришлись на другие виды деятельности.

За девять месяцев текущего года компании накопили 21,5 млрд финансовых вложений. За три месяца (с июля по сентябрь) показатель вырос на 1,14 млрд рублей относительно уровня на конец июня (20,3 млрд рублей). Доходы от инвестиций достигли 1,6 трлн рублей, при этом большая их часть (90,1%) пришлась на долгосрочные финансовые вложения.

Ранее «Ъ-СПБ» сообщал, что с января по сентябрь 2023 года резиденты ОЭЗ «Санкт Петербург» вложили в проекты 12,2 млрд рублей, что на 52% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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