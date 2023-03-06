В озере под Новороссийском обнаружили природный фонтан неизвестного происхождения

В озере Бам, расположенного на территории лесничества Дюрсо в районе Новороссийска, обнаружили природный фонтан неизвестного происхождения. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Феномен исследовал местный краевед Сергей Стряпухин с командой добровольцев. В южной части озера вода с громким звуком и брызгами вырывается наружу. Как отмечают специалисты, фонтан не является гейзером, поскольку бьет холодной водой.

«Если вода издает хлюпающие звуки, значит, выходит большое количество воздуха. Возможно, где-то неподалёку, максимум в километре от озера, подсасывает воду, она сливается в трещину и в этом месте – уже в ложе озера — она вырывается наружу», — цитирует издание заявление краеведа.

Как отметил Сергей Стряпухин, источником явления может быть провал, трещина или воронка, куда попадает вода, которая потом проходит по подземным рукавам и выходит в озере.

Анастасия Донскова

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