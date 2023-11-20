Дорожные службы на трассе М-7 «Волга» переведены на усиленный режим работы

Дорожные службы ФКУ «Управление дорогой Москва — Нижний Новгород» переведены на усиленный режим работы из-за надвигающееся непогоды. По данным предприятия, началась превентивная обработка противогололедными материалами и расчистка от снега на федеральных трассах, Р-177 «Поветлужье», Р-158, Р-178 и на подъездной дороге к Саранску от М-5 «Урал».

Водителей просят не мешать работе снегоуборочных машин. «Работа комплексом из нескольких машин подразумевает движение колонной, чтобы охватить всю проезжую часть и обочину. Рекомендуем не обгонять, так как это создает аварийные ситуации»,— говорится в сообщении дорожного предприятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области МЧС предупредило о сильном снегопаде 20-21 ноября. В регионе ожидается сильный снегопад. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от -5°С до -9°С ночью.

Андрей Репин