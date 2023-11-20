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МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 20-21 ноября

Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области вечером 20 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. Непогода продлится до 21 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

МЧС рекомендовало не отпускать детей на улицу во время снегопада. Водителям посоветовали максимально ограничить скорость движения и исключить резкие торможения.

По данным Гидрометцентра, днем 20 ноября температура воздуха будет держаться около -5°С, ночью похолодает до -7°С. Во вторник 21 ноября ожидается -4°С днем и -9°С ночью.

Елена Ковалева

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