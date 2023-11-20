СМИ: Citigroup сократит тысячи сотрудников и сотни старших менеджеров

Сегодня, 20 ноября, американская финансовая корпорация Citigroup сообщила, что она проинформировала своих сотрудников об изменениях в рамках реструктуризации компании. В заявлении Citigroup говорится: «Действия, которые мы предпринимаем для реорганизации фирмы, включают некоторые сложные и имеющие серьезные последствия решения». При этом в заявлении не приведено никаких подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters, Bobby Yip (CHINA / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters, Bobby Yip (CHINA / Reuters

Еще на прошлой неделе американские СМИ писали, что 20 ноября Citigroup сделает заявление, касающееся сокращения сотрудников и других изменений в компании. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, банк собирается сократить «тысячи сотрудников». По данным Bloomberg, в числе прочего будет сокращено более 300 старших менеджеров банка. Ожидается, что руководство банка сделает окончательное заявление, касающееся реструктуризации, в начале 2024 года.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер объявила о масштабной реструктуризации группы в сентябре. Вместо прежних двух подразделений теперь их будет пять: работа с корпоративными и институциональными клиентами, розничный банкинг, управление частными капиталами, сервисы обработки трансакций, операции на рынках. При этом структура компании должна существенно упроститься: будут устранены многие промежуточные уровни управления, а все главы пяти подразделений будут подотчетны непосредственно гендиректору.

Яна Рождественская