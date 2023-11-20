Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Citigroup сократит тысячи сотрудников и сотни старших менеджеров

Сегодня, 20 ноября, американская финансовая корпорация Citigroup сообщила, что она проинформировала своих сотрудников об изменениях в рамках реструктуризации компании. В заявлении Citigroup говорится: «Действия, которые мы предпринимаем для реорганизации фирмы, включают некоторые сложные и имеющие серьезные последствия решения». При этом в заявлении не приведено никаких подробностей.

Фото: Bobby Yip / Reuters, Bobby Yip (CHINA / Reuters

Фото: Bobby Yip / Reuters, Bobby Yip (CHINA / Reuters

Еще на прошлой неделе американские СМИ писали, что 20 ноября Citigroup сделает заявление, касающееся сокращения сотрудников и других изменений в компании. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, банк собирается сократить «тысячи сотрудников». По данным Bloomberg, в числе прочего будет сокращено более 300 старших менеджеров банка. Ожидается, что руководство банка сделает окончательное заявление, касающееся реструктуризации, в начале 2024 года.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер объявила о масштабной реструктуризации группы в сентябре. Вместо прежних двух подразделений теперь их будет пять: работа с корпоративными и институциональными клиентами, розничный банкинг, управление частными капиталами, сервисы обработки трансакций, операции на рынках. При этом структура компании должна существенно упроститься: будут устранены многие промежуточные уровни управления, а все главы пяти подразделений будут подотчетны непосредственно гендиректору.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...