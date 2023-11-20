«Самолет» построит еще один дом в рамках программы реновации в Петербурге

«Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») получила разрешение на строительство многоквартирного дома на 21,4 тыс кв. метров в проекте «Сандэй» в квартале Сосновая Поляна 7-17 Красносельского района Санкт-Петербурга. По оценкам экспертов, объем инвестиций составит около 3 млрд рублей.

Дом жилой площадью 21 387 кв. метров будет иметь высотность от семи до 17 этажей. Согласно проекту, в здании предусмотрено 604 квартиры, а также встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест. Для жителей оборудуют подземный паркинг на 107 машино-мест и кладовые для хранения сезонных вещей.

Реновация квартала Сосновая Поляна 7-17 проходит в шесть этапов. Первый этап был завершен в 2014-2015 годах со строительством пяти домов в квартале. Жителям передали 14,5 тыс кв. метров построенного жилья. В настоящий момент нанимателям выдают ключи от квартир в доме, который был возведен в начале 2023 года в рамках второго этапа. Всего в квартале Сосновая Поляна 7-17 под нужды расселения будет предоставлено 105,1 тыс. кв. метров жилья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что застройщику «СПб Реновация» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в квартале Сосновая Поляна 7-17, построенного в рамках второго этапа реновации.

Яна Кузьмина

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