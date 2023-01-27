В рамках второго этапа реновации построен первый дом в квартале Сосновая Поляна в Петербурге

Застройщик «СПб Реновация» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в квартале Сосновая Поляна 7-17. Квартал входит в программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» (РЗТ). Об этом сообщила пресс-служба «СПб Реновации», выступившей инвестором программы.

Дом на 322 квартиры имеет высотность 8-13 этажей. Его жилая площадь составила 16,4 тыс. кв. м. Помимо жилья предусмотрена подземная парковка на 86 машиномест.

Реновация квартала пройдет в шесть этапов. Первый этап был завершен в 2014-2015 годах со строительством пяти домов. Введенный 24 января дом относится ко второму этапу. На данный момент для расселения нанимателей и собственников оператор программы «СПб Реновация» уже предоставил 14,4 тыс. кв. м построенного в квартале жилья. В 2020 году компанией расселены и снесены три «хрущевки». В 2022 году полностью расселена еще одна хрущевка в квартале.

Всего в квартале Сосновая Поляна 7-17 расселению подлежит 40 домов. Объем нового строительства составит порядка 349,3 тыс. кв. м. Под нужны расселения жителей квартала «СПб Реновация» предоставит 105,1 тыс. кв. м жилья.

Наталья Кутовая

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