Новосибирский завод бытовой химии вложил 80 млн руб в производство стирального порошка в Энгельсе

ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ) расширяет свои производственные мощности в Энгельсе Саратовской области. Компания приступила к производству сухого стирального порошка. Объем инвестиций в производственную площадку составил 80 млн руб., 50% из которых вложено в 2023 году, сообщили «Ъ-Сибирь» на предприятии.

Производственная мощность сухих моющих средств составит 1,2 тыс. т в месяц. Это позволит НЗБХ удовлетворить растущий спрос на стиральный порошок в Европейской части России, считают в компании. На площадке в Энгельсе НЗБХ будет выпускать стиральный порошок под собственными торговыми марками, а также СТМ для торговых сетей, включая контрактное производство.

Проектом также предусмотрено дальнейшее расширение существующего производства жидких моющих средств.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что ООО «Новосибирский завод бытовой химии» открыл производственную площадку в Саратове. Площадь производственного комплекса – более 4 тыс. кв. м.

ООО «Новосибирский завод бытовой химии» зарегистрировано в 2018 году. Владельцем компании (100%) является Вячеслав Рыченков. По данным предприятия, оборот НЗБХ по итогам 2022-го вырос в два раза и составил 2 млрд руб.

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Лолита Белова