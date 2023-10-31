В морском порту Петербурга обнаружили коробки с растаявшей говядиной из Бразилии

Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора выявили в морском порту Санкт-Петербурга коробки с растаявшей говядиной из Бразилии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы приостановили перевозку говяжьих субпродуктов. По информации Управления, в порт Петербурга доставили порядка 28 тонн мяса из Бразилии. В ходе проверки сотрудники регионального Россельхознадзора зафиксировали, что продукция хранилась в деформированных коробках, пропитанных кровью. От них исходил запах, а цвет был не характерным. В связи с этим инспекторы приняли решение вернуть груз обратно.

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