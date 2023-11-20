Свердловчане написали в автотранспортный союз из-за отмены автобусов №111 и №108

Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска обратились в Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области (САПС) из-за отмененных с 18 ноября автобусов №111 и №108 до Екатеринбурга. Об этом инициативная группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

В обращении говорится, что отмена автобусов вызвала возмущения у жителей двух городов, поскольку теперь единственным транспортом, который связывает Среднеуральск и Верхнюю Пышму с Екатеринбургом, остается трамвай №333. К нему подвозят два кольцевых маршрута.

Авторы обращения просят, в частности, «посодействовать в восстановлении маршрутов, ходатайствовать перед комиссией о необходимости прямых межмуниципальных маршрутов, регулярных перевозок между городами Среднеуральск, Верхняя Пышма, Екатеринбург» и ввести новые маршруты, аналогичные отмененным.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в конце октября министерство транспорта Свердловской области подписало указ об отмене автобусов №111 и №108 с ноября. Активисты заявляли, что собрано почти 5,5 тыс. подписей против отмены старых маршрутов. Обращения направлены президенту Росси Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в областную прокуратуру.

Анастасия Таначева

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