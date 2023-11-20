На ремонт дорог муниципалитетам Кубани выделят больше 5 млрд рублей

Муниципалитетам Краснодарского края на ремонт дорог в 2023–2024 годах выделят 5,4 млрд руб. Соответствующие сведения появились на сайте администрации региона.

Больше всех на капремонт дорог получит Темрюкский район — 525 млн руб. Лабинское городское поселение получит 406 млн руб. Армавиру предоставят 200 млн руб., Горячему Ключу — 202 млн, Анапе — 76 млн, Краснодару — 174 млн.

В текущем году муниципалитетам направят больше 3,6 млрд руб. Еще свыше 1,75 млрд руб. районы края получат уже в следующем году.

На ремонт региональных дорог в 2023 году предусмотрено 56,8 млрд руб., что на 13% больше, чем в прошлом. Основная часть этих средств выделяется из краевого бюджета.

Вячеслав Рыжков

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