На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили 56,8 млрд рублей

На реализацию государственнои программы региона «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году предусмотрено 56,8 млрд руб., что на 13% больше (на 7,8 млрд руб.), чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяиства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В том числе, в текущем году из федерального бюджета на развитие сети автодорог региона направили 8,5 млрд руб., краевого бюджета – 47,7 млрд руб. и местного – 570,5 млн руб. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) предусмотрено 14,5 млрд руб. Всего в период с 2023 по 2027 годы регион получит 230,6 млрд руб. на мероприятия по строительству и содержанию дорог местного, регионального и федерального значения.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется завершить 116 объектов протяженностью 226,5 км, в том числе 22 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 125,1 км.

Так, по данным минтранса региона, в рамках нацпроекта в текущем году выполнялись работы на местных автомобильных дорогах трех городских агломерации: Краснодарская, Сочинская и Новороссииская.

«Работы в трех городских агломерациях завершены досрочно, в нормативное состояние приведено 90 объектов местного значения протяженностью более 98 км. Общии объем финансирования составил 2,2 млрд руб.»,— прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Константин Подскребалин.

Также в рамках национального проекта «БКД» выполняются работы на автомобильных дорогах регионального значения и мостовых сооружениях, расположенных на них. Верхнии слои покрытия выполнен на площади более 2 млн кв.м. (96,1% от планового значения). Завершена реализация на 18 участках дорог, протяженностью более 88 км (из 125,145 км запланированных). Работы по остальным участкам дорог находятся в завершающеи стадии. Кроме того, приведены в нормативное состояние четыре мостовых сооружения, протяженностью 463,91 м.

Тат Гаспарян

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