Уклонение от мобилизации: чем грозит

Как могут вручить повестку, что делать после ее получения, какие меры наказания предусмотрены за уклонение от мобилизации — в справке «Ъ».

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Как могут вручить повестку

Есть несколько способов, которыми призывнику могут вручить повестку.

Лично в руки. Сделать это может только сотрудник военкомата. Вручить повестку можно только призывнику под роспись. Родственники не могут получить повестку за него. Документ не может быть написан в свободной форме. Повестку нельзя оставлять под дверью.

Заказным письмом. В таком случае повестка будет считаться врученной после того, как сотрудник почты поставит отметку в уведомлении о получении. В данном случае документ не вручается сотрудником военкомата, но это делает уполномоченное лицо.

Электронным способом. С 1 октября 2023 года в тестовом режиме начали работать реестры воинского учета и электронных повесток. В течение 2024 года они будут наполняться информацией. В полноценном режиме их планируется запустить с 1 января 2025 года. Уведомление о такой повестке должно приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Если вручить повестку электронным образом или заказным письмом не удалось, она будет считаться врученной через семь дней после ее публикации в реестре повесток.

Какие данные должны быть указаны в повестке

Повестка должна содержать следующие данные:

— адрес военкомата;

— ФИО призывника;

— причина вызова;

— перечень документов и вещей, которые надо взять с собой;

— срок, в течение которого нужно прийти в военкомат;

— серия и номер самой повестки;

— подпись военного комиссара и печать военкомата.

В какой военкомат могут взывать

Вызвать могут только в военкомат по месту регистрации или фактического пребывания. Если человек живет не по прописке, он должен самостоятельно уведомить об этом военкомат и встать на учет. Нельзя вызвать гражданина в местный военкомат, если он находится в отпуске или в командировке.

Какое существует наказание за неявку по повестке о мобилизации

За неявку по повестке предусмотрен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Это касается всех причин вызова в военкомат, а не только по мобилизации. Кроме того, если гражданин не явится в течение 20 дней от указанной в повестке даты, могут быть применены следующие временные меры наказания:

— запрет на регистрацию ИП и самозанятости;

— запрет на постановку недвижимости на кадастровый учет;

— ограничение права на управление транспортными средствами, а также запрет на их регистрацию;

— запрет на получение кредитов и займов.

За что еще положены штрафы

Получить штраф можно не только за неявку в военкомат по повестке. Гражданина могут привлечь к административной ответственности если он:

— не сообщит об изменении семейного положения, места жительства или работы, образования, должности (штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб.);

— не встанет на воинский учет после переезда (штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб.);

— не сообщил в военкомат о выезде за пределы РФ на срок более шести месяцев или о въезде обратно (штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.);

— уклоняется от проведения медкомиссии или дополнительных обследований, на которые его направили (предупреждение или штраф от 15 тыс. до 25 тыс. руб.);

— умышленно испортил или потерял документы воинского учета (штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб.).

Штрафы для работодателей

С 1 октября 2023 года в Росси появились штрафы для работодателей за неоказание помощи военкоматам. Взыскание можно получить, если:

— не выполнить обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки подлежащих мобилизации в военкомат либо не оказать содействие в подобных мероприятиях (штраф от 60 тыс. до 80 тыс. руб. для должностных лиц и от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических);

— не выполнить указания по поставке техники на сборные пункты или в воинские части или по организации таких поставок (штраф от 60 тыс. до 80 тыс. руб. для должностных лиц и от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических);

— не предоставить в военкомат список граждан, подлежащих постановке на первичный воинский учет (штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 350 тыс. до 400 тыс. руб. — для юридических);

— не оповестить граждан о вызове их по повестке (штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 350 тыс. до 400 тыс. руб. — для юридических);

— не предоставить сведения, необходимые для воинского учета (штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц).

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации

Подобное наказание предусмотрено статьей 328 Уголовного кодекса РФ. Наказание можно применить, если гражданин явился в военкомат по повестке, прошел медкомиссию и был определен в часть для несения военной службы и после этого начал уклоняться. За такое нарушение возможны следующие наказания:

— штраф от 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода гражданина за период до 18 месяцев;

— принудительный работы на срок до двух лет;

— арест на срок до шести месяцев;

— лишение свободы на срок до двух лет.

В каких случаях можно не прийти в военкомат

Существуют уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. Они изложены в статье 7 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». К таким причинам относятся:

— заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

— тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

— препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

— иные причины, признанные уважительными правоприменительным органом.

Можно ли покидать страну, получив повестку

Все граждане, состоящие на воинском учете, не имеют права уезжать с места жительства с момента объявления мобилизации. Эта норма прописана в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 4 августа 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий покидать страну после получения повестки. Выезд будут закрывать с даты размещения повестки в реестре. Раньше это происходило спустя семь дней от этого момента.