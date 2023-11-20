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«Тольяттиазот» запустил профориентационный проект «Планета ТОАЗиЯ»

«Тольяттиазот» в преддверии юбилейного для предприятия года приступил к реализации проекта городского значения. В профориентационном проекте «Планета ТОАЗиЯ» будут задействованы 12 школ Комсомольского района Тольятти и более 200 учеников восьмых, девятых и десятых классов.

Концепция проекта, который продлится полгода, предусматривает популяризацию естественных наук через вовлечение школьников в активную соревновательную деятельность. Школы-участницы сформируют свои команды, которые будут представлять учебное заведение на каждом из шести этапов конкурса. Главный приз — мобильная химическая лаборатория.

Участников ждут интеллектуальные, просветительские, образовательные, экологические и спортивные мероприятия. С помощью творческих заданий школьники будут погружаться в науку химию, производственные тонкости и корпоративные ценности «Тольяттиазота». Результаты каждого этапа проекта оценит экспертное жюри, состоящее из представителей ссузов и вузов города.

Стартовал проект «Планета ТОАЗиЯ» с лекции преподавателя Тольяттинского государственного университета по химии, кандидата химических наук Сергея Сокова. Он познакомил старшеклассников с основными заблуждениями общественности насчет химии и ответил на вопросы. Они касались выбора учебного заведения для поступления, практических советов по определению темы и защите научных работ.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» в 2024 году отпразднует юбилей — 45 лет. Жителей города ждет много сюрпризов и подарков от компании. Юных горожан ТОАЗ решил удивить масштабным проектом «Планета ТОАЗиЯ». Он вовлечет школьников в мир химии и позволит своим трудом, знаниями и талантом получить полезные подарки, которые расширят возможности их лабораторной и научной деятельности, помогут отправиться в центр одаренных детей «Вега» и принять участие в общественно значимых акциях.

ПАО «Тольяттиазот», ИНН 6320004728

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