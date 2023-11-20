Пятиэтажное здание на набережной канала Грибоедова продадут на торгах

В Санкт-Петербурге пройдут торги по продаже пятиэтажного здания, который выходит на набережную канала Грибоедова. Они пройдут 18 декабря, сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «РАД» Фото: Пресс-служба АО «РАД»

Дом 1936 года постройки находится в Адмиралтейском районе по адресу проспект Римского-Корсакова, д. 69, литера А. Площадь объекта составляет 3,4 тыс. кв. метра.

В здании сначала располагалась школа, а затем заработал Профессиональный лицей работников связи. Под конец XX века дом перешел на баланс Ленпочты, а в настоящее время не используется. Несмотря на то, что он не входит в перечень объектов культурного наследия, лот находится в границах зон архитектурных памятников, поэтому здесь предъявляются особые требования к реконструкции.

В пресс-службе РАД добавили, что состояние дома удовлетворительное. Новому владельцу нужно будет провести ремонт, заменить инженерные коммуникации. Собственник сможет приспособить здание под гостиницу или апартаменты. Торги начнутся с начальной цены в 252 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге выставили на продажу нежилые помещения бывшего доходного дома Лесниковых на Херсонской улице.

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