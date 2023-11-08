В центре Петербурга выставили на торги заброшенный доходный дом Лесниковых

На площадке Российского аукционного дома на торги выставлены нежилые помещения бывшего доходного дома Лесниковых на Херсонской улице, д. 15-17. Стартовая цена лота составляет 64,6 млн рублей, шаг на повышение — 1,9 млн руб., сообщается на сайте РАД.

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В описании указано, что общая площадь продаваемой недвижимости — 1166,8 кв. м. Объект представляет собой помещение коммерческого назначения в подвале, на 1, 2 и 3 этажах в трехэтажном здании, которое было построено в 1868 году. При этом здание «Доходный дом Лесниковых» не относится к объектам культурного наследия и выявленным объектам культурного наследия, однако расположено в границах зон охраны и является историческим.

На сегодняшний день помещения не используются, здание законсервировано. Продаваемый объект требует реконструкции с полной заменой инженерных коммуникаций. После проведения работ его можно использовать в качестве торгово-офисного объекта, гостиницы/апартаментов, уточнили в РАД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на торги в Петербурге также выставили здание бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни, расположенной на проспекте Энгельса в Выборгском районе города.

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