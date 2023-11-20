Александр Беглов отметил роль патриарха Кирилла в помощи петербуржцам

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов в своем Telegram-канале поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Кирилла с днем рождения и указал, что его слова помогают жителям города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава города оценил вклад священнослужителя в становление России более сильной за счет возрождения РПЦ. Господин Беглов добавил, что мудрое слово патриарха Кирилла помогает петербуржцам, а при его содействии в стране восстанавливаются храмы и исторические памятники.

«От имени петербуржцев благодарю Вас за тёплое отношение к нашему городу. Желаю Вам долголетия и добра! Доброго здоровья, сил и успехов в служении во имя Русской Православной Церкви и всего Отечества!»— написал губернатор.

К поздравлению в личном Telegram-канале присоединился и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр

Бельский. Он назвал патриарха «мудрым наставником и нравственным ориентиром» для верующих.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в прошлом месяце глава Петербурга направил поздравление с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина.

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