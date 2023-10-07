Беглов назвал Петербург городом президента в день рождения Путина
Губернатор Санкт-Петербурга назвал Северную столицу городом президента в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина, текст поздравления размещен в Telegram-канале градоначальника.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Беглов отметил, что с именем главы государства связано возрождение России с сохранением целостности, патриотизма и верности правде и справедливости. При его руководстве произошли исторические события — в состав страны вошли новые регионы.
«В Петербурге во всех позитивных изменениях неизменно виден почерк Президента – ленинградца. Он всегда помогает родному городу. Жители с гордостью и признательностью называют свой город – городом Президента»,— указал господин Беглов и пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых побед.
Ранее «Ъ» писал, что в 71 день рождения главу России также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав его руководство ярким примером беззаветного служения стране.
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