Агрохолдинг «СТЕПЬ» провел Неделю Доброты

Агрохолдинг «СТЕПЬ» провел недельную акцию, приуроченную к Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября. Ежедневно горожан в центре Ростова-на-Дону развлекали аниматоры, которые не только веселили прохожих, но и дарили подарки от компании. Также активности проходили в соцсетях. Неделя Доброты охватила более 2500 человек.

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Цель акции — создать хорошее настроение в период осенней непогоды и сподвигнуть горожан к позитивным поступкам. Например, в течение прошедшей недели активисты Агрохолдинга приняли участие в городском сборе макулатуры и передали на переработку более 20 кг отходов.

Кроме того, на прошлой неделе сотрудники Агрохолдинга присоединились к благотворительной инициативе по подготовке новогодних подарков для детей, находящих в трудной жизненной ситуации. Сотрудники «СТЕПИ» выбрали на специальном ресурсе детские письма, обращенные к Деду Морозу, и в ответ передадут детям желаемые подарки.

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Агрохолдинг «СТЕПЬ» регулярно проводит благотворительные акции и на постоянной основе развивает программы корпоративной социальной ответственности. В прошлом месяце «СТЕПЬ» поддержала детский кинофестиваль, который проходил в Ростове-на-Дону. В течение нескольких дней для детей шли киносеансы, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Также была оказана финансовая помощь детским социальным учреждениям.

Неделя доброты в Агрохолдинге сменится корпоративным марафоном добрых дел. Сотрудники компании по желанию в течение месяца будут принимать участие в различных благотворительных активностях.

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Ирина Грузинова, PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»: «Неделя Доброты была организована по инициативе сотрудников Агрохолдинга "СТЕПЬ". Члены команды Агрохолдинга с радостью принимают участие в таких начинаниях и часто самостоятельно выступают с различными инициативами в подобном ключе. "СТЕПЬ" — социально ориентированная компания, благотворительная деятельность — важная часть нашей корпоративной культуры».

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